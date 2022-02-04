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Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı

Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı

Patnos ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki aile arasında yaşanan ve iki kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı.