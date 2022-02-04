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    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı

    Patnos ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki aile arasında yaşanan ve iki kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 05:23
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    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı

    Ağrı’nın Patnos ilçesinde 29 Ocak 2022 tarihinde saat 10.12 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde aralarında husumet bulunan Bilici ve Karahan aileleri arasında meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı.

    11 ŞÜPHELİ'DEN 8'İ TUTUKLANDI

    Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan G.K., M.K, O.K, M.Z.S, Ö.K, Ö.K, E.K, T.K olmak üzere 8 kişi tutuklanırken M.B, A.B, B.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı #1

    2 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

    Öte yandan olayla ilgisi olduğu düşünülen ve firar durumundaki iki kişinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı #2

    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı #3

    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı #4

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    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı #6

    Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili sekiz kişi tutuklandı #7


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