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    Ağrı'da İran uyruklu şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

    Uyuşturucu operasyonuna çıkan ekipler, İran uyruklu şüphelinin midesinde fazla sayıda uyuşturucu tespit etti. Uyuşturucu maddeler doğal yolla çıkarıldı.
    • 18.11.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:05
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    Ağrı'da İran uyruklu şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

    Türkiye, uyuşturucu ile mücadelesini son sürat sürdürüyor.

    Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İran uyruklu F.A.'nın İran’dan Doğubayazıt’a giriş yaptığını tespit etti. F.A.’yı takibe alan ekipler, şahsı ilçe sınırları içinde yakaladı.

    Midesinden uyuşturucu çıktı

    Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde şüphelinin yapılan sağlık kontrolünde midesinde yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

    Maddeler doğal yolla çıkarıldı

    Cisimler doğal yolla çıkartıldıktan sonra yapılan kontrolde, 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin ve 1 paket 4,65 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

    Tutuklandı

    "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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