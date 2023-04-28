Ağrı'da kaçakçılık operasyonu! İran plakalı araç yakalandı Kentte ekiplerin denetimi sırasında yapılan bir operasyonda İran plakalı otobüste 82 uyuşturucu hap ile 300 paket kaçak sigara yakalandı.

İHA

Yurt genelinde kaçakçılığa dair operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında kaçakçılara geçit verilmiyor.

Bir yeni operasyonun adresi ise sınır bölgesi oldu.

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yeni operasyona imza attı.

İran plakalı otobüs durduruldu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele çalışmaları çerçevesinde İran plakalı bir otobüste 82 uyuşturucu hap ile 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sigara ve uyuşturucu bulundu

Doğubayazıt ilçesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, koltukların altına gizlenmiş vaziyette siyah poşet içerisinde 82 adet uyuşturucu hap ile 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ise gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.