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    Ağrı’da kapı ve bisiklet çalan hırsız yakalandı

    Ev ve iş yerlerinde kapı ve bisiklet çalan hırsız, ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 16:38
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    Ağrı’da kapı ve bisiklet çalan hırsız yakalandı

    Ağrı’da ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Sık sık kapı ve bisiklet çalınan olaylarla ilgili olduğu tespit edilen bir şahıs takibe alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Çalımalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren S.T, yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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    Ağrı’da kapı ve bisiklet çalan hırsız yakalandı #2

    Ağrı’da kapı ve bisiklet çalan hırsız yakalandı #3

    Ağrı’da kapı ve bisiklet çalan hırsız yakalandı #4

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