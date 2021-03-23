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Ağrı’da kapı ve bisiklet çalan hırsız yakalandı

Ağrı’da kapı ve bisiklet çalan hırsız yakalandı

Ev ve iş yerlerinde kapı ve bisiklet çalan hırsız, ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı.