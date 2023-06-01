Ağrı'da kaybolan 6 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
İHA

Ağrı'da kaybolan küçük kızdan kötü haber...

Merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde babasıyla beraber hayvanlara bakmak için ahırların bulunduğu alana giden 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar, babası hayvanlara baktığı esnada arabada bekledi.

İşini bitirdikten sonra arabaya dönen baba, kızını araçta göremeyince aramaya başladı ancak kızını bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Cansız bedeni bataklıkla bulundu

Kentte sabah saatlerinden itibaren yapılan aramalarda Miray Asel'in cansız bedenine ahırların bulunduğu bölgede bulunan bataklıkta ulaşıldı.

Küçük kızın cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.