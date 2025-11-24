Ağrı’da kız öğrenci yurdu önünde drift atan sürücüye ehliyet şoku

- Polis, Ağrı'da kız öğrenci yurdu önünde drift atan sürücüyü sosyal medya görüntüleri sayesinde tespit etti.
- Sürücü H.Y. hakkında trafiği tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı ve idari para cezası verildi.
- Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün kız öğrenci yurdu önünde araçla drift attığı sosyal medya paylaşımları sonrası videoyu ihbar kabul etti.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda söz konusu araç ile sürücüsü tespit edilip, yakalandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Otomobiliyle drift atan H.Y. isimli sürücüye, 'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Sürücüye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.