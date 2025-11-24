Abone ol: Google News

Ağrı’da kız öğrenci yurdu önünde drift atan sürücüye ehliyet şoku

Bir sürücünün kız öğrenci yurdu önünde otomobiliyle drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 17:53
  • Polis, Ağrı'da kız öğrenci yurdu önünde drift atan sürücüyü sosyal medya görüntüleri sayesinde tespit etti.
  • Sürücü H.Y. hakkında trafiği tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı ve idari para cezası verildi.
  • Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün kız öğrenci yurdu önünde araçla drift attığı sosyal medya paylaşımları sonrası videoyu ihbar kabul etti.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda söz konusu araç ile sürücüsü tespit edilip, yakalandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Otomobiliyle drift atan H.Y. isimli sürücüye, 'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücüye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

