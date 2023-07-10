Ağrı'da lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı Ağrı'da lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Ağrı’nın Patnos ilçesi Gökoğlu Köyü civarında E.Ç. idaresindeki kamyonet lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp takla attı.

Araç sürücüsü E.Ç. ile Ö.Ç. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumları iyi

Durumları iyi olan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol kontrollü bir şekilde açılarak ulaşıma açıldı.