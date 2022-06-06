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    Ağrı'da LGS sınavından çıkan Mustafa, gittiği barajda boğuldu

    Sınav sonrası serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki Mustafa Özer'in cansız bedenine ulaşıldı.
    • 06.06.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 08:46
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    Ağrı'da LGS sınavından çıkan Mustafa, gittiği barajda boğuldu

    Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Mustafa Özer, LGS sınavı sonrası serinlemek için Yukarı Göçmez köyü mevkisindeki Patnos Barajı'na girdi.

    Özer'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla barajda arama yaptı.

    Cansız bedeni bulundu

    Daha sonra bölgeye gelen Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Özer'in cansız bedenini barajdan çıkardı.

    Soruşturma başlatıldı

    Özer'in cenazesi, ambulansa konularak otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ağrı da LGS sınavından çıkan Mustafa, gittiği barajda boğuldu #1

    Ağrı da LGS sınavından çıkan Mustafa, gittiği barajda boğuldu #2

    Ağrı da LGS sınavından çıkan Mustafa, gittiği barajda boğuldu #3


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