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    Ağrı'da minibüs, benzin istasyonu tabelasına çarptı

    Benzin istasyonunun fiyat panosuna çarpan minibüsün sürücüsü Mehmet Sinay ile araçta bulunan Murat Aktaş hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyhan Aktaş'ın tedavisi sürüyor.
    • 26.06.2022 - 12:50
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    Ağrı'da minibüs, benzin istasyonu tabelasına çarptı

    Gece saatlerinde Ağrı Sanayi Sitesi yakınlarında kent merkezine doğru giden Mehmet Sinay yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait fiyat panosuna çarptı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Sinay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık ekipleri araç içerisindeki Seyhan Aktaş ile Murat Aktaş’ı yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Aktaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyhan Aktaş’ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Ağrı da minibüs, benzin istasyonu tabelasına çarptı #1

    Ağrı da minibüs, benzin istasyonu tabelasına çarptı #2


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