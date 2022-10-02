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    Ağrı'da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada

    Ağrı'da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada

    Otobüsün hızla gittiği sırada araçta çalan şarkıya önce oturduğu yerden eşlik eden şoför, ardından ayağa kalkarak dans etti. O anlar yolcular tarafından kayıt altına alındı.
    • 02.10.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 11:15
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    Son yıllarda yaşanan yolcu otobüsü kazalarında çok sayıda insan hayatını kaybetti.

    Kazaya davetiye çıkaran otobüs şoförlerinden biri de Ağrı'da görüntülendi.

    Ayakta dans etti

    Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün şoförü son sürat ilerlediği sırada açtığı müzikle dans etmeye başladı.

    Bir süre sonra ayağa kalkarak oynamaya başlayan şoför, yolcular tarafından kayıt altına alındı.

    O anlar kamerada

    Şahsın, otobüs hızla giderken dansını sürdürdüüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; o anlar birçok vatandaşın tepkisine neden oldu.

    Ağrı'da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar ViDEO

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #1

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #2

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #3

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #4

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #5

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #6

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #7

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #8

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #9

    Ağrı da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada #10


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