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Ağrı'da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada

Ağrı'da otobüs şoförünün seyir halindeyken ayakta dans ettiği anlar kamerada

Otobüsün hızla gittiği sırada araçta çalan şarkıya önce oturduğu yerden eşlik eden şoför, ardından ayağa kalkarak dans etti. O anlar yolcular tarafından kayıt altına alındı.