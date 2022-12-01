Ağrı’da otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza kameraya yansıdı

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı’nın Atalay Caddesi’nde dün saat 15.30 sıralarında kaldırımda yürüyen 84 yaşındaki Yaşar Demir, halk otobüsüne yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada M.Y. yönetimindeki 06 FZK 40 plakalı otomobil, Demir’e çarptı.

Metrelerce havaya savruldu

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan yaşlı adam, kanlar içerisinde zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Sürücü gözaltına alındı

Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Feci kaza kamerada

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA’nın haberine göre kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.