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- Ağrı’da otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza kameraya yansıdı
Ağrı’da otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza kameraya yansıdı
- 01.12.2022 - 08:52
- Güncelleme : 01.12.2022 - 09:21
Ağrı’nın Atalay Caddesi’nde dün saat 15.30 sıralarında kaldırımda yürüyen 84 yaşındaki Yaşar Demir, halk otobüsüne yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi.
O sırada M.Y. yönetimindeki 06 FZK 40 plakalı otomobil, Demir’e çarptı.
Metrelerce havaya savruldu
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan yaşlı adam, kanlar içerisinde zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağrı’da otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza kameraya yansıdı ViDEO
Sürücü gözaltına alındı
Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Feci kaza kamerada
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA’nın haberine göre kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.