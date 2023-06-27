Ağrı'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı Ağrı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ağrı'nın Tutak ilçesi Ozanpınar Köyü mevkisinde saat 20.11 sularında Y.D. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.D., A.D. ve sürücü Y.D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan A.D.'nin Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.