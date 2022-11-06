Ağrı'da terör örgütüne katılmak isteyen kadın tırın dorsesinde yakalandı

Bir kadının terör örgütü PKK’ya katılacağı yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, kadını Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekleyen bir tırın dorsesinde yakaladı.

Ağrı’da yaşayan baba A.B, 21 yaşındaki kızı N.B.’nin, B.T isimli bir şahıs tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya katılacağı yönünde güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine yapılan aramada N.B., gümrük muhafaza personeli tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bekleyen bir tırın dorsesinde beklerken bulundu.

Tırın dorsesinde götürdüler

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan N.B., verdiği ifadede İran’da yaşayan Ş.A. isimli bir teröristin kendisiyle iletişime geçtiğini ve onun yönlendirmeleriyle Ağrı’dan Doğubayazıt’a geldikten sonra kendisini karşılayan kişiler tarafından sınır kapısına götürülerek burada bekleyen bir tırın dorsesine bindirildiğini ifade etti.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı soruşturmasını sürdürüyor.