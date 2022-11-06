Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
395.938
-0.58%
BTXN Coin
10.44
-2.33%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Ağrı'da terör örgütüne katılmak isteyen kadın tırın dorsesinde yakalandı

    Bir kadının terör örgütü PKK’ya katılacağı yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, kadını Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekleyen bir tırın dorsesinde yakaladı.
    • 06.11.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'da terör örgütüne katılmak isteyen kadın tırın dorsesinde yakalandı

    Ağrı’da yaşayan baba A.B, 21 yaşındaki kızı N.B.’nin, B.T isimli bir şahıs tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya katılacağı yönünde güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

    Bunun üzerine yapılan aramada N.B., gümrük muhafaza personeli tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bekleyen bir tırın dorsesinde beklerken bulundu.

    Tırın dorsesinde götürdüler

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan N.B., verdiği ifadede İran’da yaşayan Ş.A. isimli bir teröristin kendisiyle iletişime geçtiğini ve onun yönlendirmeleriyle Ağrı’dan Doğubayazıt’a geldikten sonra kendisini karşılayan kişiler tarafından sınır kapısına götürülerek burada bekleyen bir tırın dorsesine bindirildiğini ifade etti.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı soruşturmasını sürdürüyor.


    MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım

    Görüş Bildir