Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta olduğu gibi Ağrı'da da devam ediyor.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin adreslerine 257 personelden oluşan 70 ekip ve 2 drone ile hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 zanlı gözaltına alındı

Operasyonda 18 zanlıyı gözaltına alan ekipler 3 kişinin yakalanması için çalışmasına devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sorgusu devam ediyor.

Zanlıların adreslerinde uyuşturucu maddeleri, tabanca, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Dosya kapsamında ara yakalamalarda 3 zanlının soruşturma aşamasında tutuklandığı belirtildi.