Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan düzensiz göçmenler tutuklandı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yurda kaçak girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yanlarında taşıdıkları 58,5 kilogram metanfetamin ile yakaladı.

DHA

Düzensiz göçle mücadele eden ekipler operasyonlar sırasında ilginç bir olaya tanıklık etti.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınır birlikleri ile yurda kaçak girişlerin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri ortak operasyon neticesinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında 5 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

58,5 kilogram metanfetamin yakalandı

Göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri çantalarda yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

5 kişi tuuklandı

Göçmenler, alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ve düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.