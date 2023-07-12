Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan düzensiz göçmenler tutuklandı
DHA

Düzensiz göçle mücadele eden ekipler operasyonlar sırasında ilginç bir olaya tanıklık etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınır birlikleri ile yurda kaçak girişlerin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri ortak neticesinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında 5 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

58,5 kilogram metanfetamin yakalandı

Göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri çantalarda yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

5 kişi tuuklandı

Göçmenler, alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, ve düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.