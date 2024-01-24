Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

İHA
Ağrı'da Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde Ş.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden M.Ç. idaresindeki kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı.
11 kişi yaralandı
Meydana gelen kazada E.E., M.D., D.B., G.B., R.A., H.G., S.N.C., K.A., Y.Y., D.A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sağlık durumları iyi
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Jandarma ekipleri yaşanan kazanın ardından inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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