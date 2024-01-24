Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı Hamur ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri yaşanan kazanın ardından inceleme başlattı.

İHA

Ağrı'da Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde Ş.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden M.Ç. idaresindeki kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı.

11 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada E.E., M.D., D.B., G.B., R.A., H.G., S.N.C., K.A., Y.Y., D.A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumları iyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri yaşanan kazanın ardından inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)