Ağrı'da zehir tacirlerine operasyon; 25 milyonluk madde ele geçirildi

Narkotik şube ekiplerince 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlatılan uyuşturucu operasyonlarında, 12 Mayıs tarihine kadar 25 milyon TL'lik maddeye el konulduğu açıklandı.

Ağrı'da ekipler, zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 01.01.2022 - 12.05.2022 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik toplamda 127 operasyon yapıldı.

5 ayda 25 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

İHA'nın haberinre göre, 5 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplamda 25 milyon TL değerinde uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

121 kişiye yasali işlem yapıldı 26 kişi tutuklandı

Yürütülen operasyonlar sonucunda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu" ile 121 şahsa yasal işlem yapılırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu"ndan yakalanan 26 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fazla sayıda maddeye el konuldu

Öte yandan, operasyonlarda; 102 kilo 351 gram eroin, 8 kilo 270 gram metamfetamin, 5 kilo 723 gram esrar, 4 kilo 618 gram afyon sakızı, 12 adet ecstasy hap ve 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik çalışmalar devam edecek

Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilerde, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve çökertilmesine yönelik yapılan çalışmaların kararlılık ve azimle sürdürüleceği belirtildi.