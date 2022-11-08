Ağrı'daki feci kaza sonrası acı bekleyiş

Tutak ilçesindeki yolcu otobüsünün yanması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. Ölen kişilerin cenaze teslimi için ise DNA raporu bekleniyor.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde dün öğle saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.

Van’dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, freni patlaması üzerine karşı şeritten gelen 2 tıra çarparak alev aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze yakınlarından ve cenazelerden alınan DNA örnekleri ise Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"DNA ile ilgili çalışmalar devam ediyor"

Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, morg önünde cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret etti. Son durum hakkında vatandaşlara bilgi veren Vali Osman Varol, “Dün gece 03.30’a kadar hastanedeydik. Cenazelerimizin teşhisi için DNA örnekleri alındı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'na helikopterle gönderecektik ancak hava koşulları el vermediği için sabah 09.30’da karayolu ile sizlerden ve cenazelerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. DNA ile ilgili çalışmalar devam ediyor, belli olur olmaz cenazeleri teslim edeceğiz. Akşama da belli olabilir, yarına da çıkabilir sonuçlar. Saatte bir uzmanları arayıp bilgi alıyoruz.” dedi.

"Yaralılardan 14'ü kurtarıldı"

Büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Allah kimseye göstermesin, son derece üzücü bir olay yaşadığımız. Tutak ilçemizde trafik kazası oldu, tabii yanlış bilgilendirmeler de var bir tankerle otobüs çarpışmış diye. Böyle bir şey yok iki tane tır ve bir otobüs kazaya karışan. 7 vatandaşımız rahmetli oldu, 18 vatandaşımız yaralı. Yaralananlardan 14 tanesi taburcu oldu. Allah’a şükür evlerine gönderdik. 2 tane yaralımız Erzurum’da, durumları biraz ciddi olduğu için orada kalıyorlar, iki yaralımız da Ağrı Devlet Hastanemizde tedavi altında. Devlet dünden beri anbean takip ediyor.

"Sonuçlardan sonra cenazeleri teslim edeceğiz"

Gerek Cumhurbaşkanımız gerek bütün bakanlarımız dikkatli bir şekilde izliyorlar. Burada dün 150 vatandaşımızı da hem konaklamasını hem buradaki hizmetlerini yaptık, hiçbir eksiğimiz yok. Cenaze arabalarımız hazırlandı, araçlarımız hazır. Yanma olduğundan DNA gerekiyordu, gerekli numuneler alındı şu anda onun sonucunu bekliyoruz. DNA sonuçlarından sonra cenazeleri, cenaze sahiplerine teslim edeceğiz bu acıyı paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.