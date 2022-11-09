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    Ağrı’daki kazada ölü sayısı yükseldi

    Yolcu otobüsünün tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve vücudunda derin yanıklar bulunan 77 yaşındaki kadın da yaşamını yitirdi.
    • 09.11.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:57
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    Ağrı’daki kazada ölü sayısı yükseldi

    Ağrı'nın Tutak ilçesinde, 2 gün önce feci bir kaza yaşandı…

    34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı.

    Tır ve kamyona çarptı

    Otobüs, karşı şeritten gelen tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona süratli bir şekilde çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 araç alev aldı.

    Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı VİDEO

    77 yaşındaki kadın kurtarılamadı

    Kaza yerinde yapılan ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 18 kişi yaralandı.

    Akşam saatlerinde bir acı haber daha geldi...

    Buna göre vücudunda derin yanıklar Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü Erzurum’daki Şehir Hastanesi'nde, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

    Işık'ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

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