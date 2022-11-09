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Ağrı’daki kazada ölü sayısı yükseldi

Ağrı’daki kazada ölü sayısı yükseldi

Yolcu otobüsünün tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve vücudunda derin yanıklar bulunan 77 yaşındaki kadın da yaşamını yitirdi.