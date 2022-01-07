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    Ağrılı genç 4 gündür ortada yok

    Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Ağrılı gençten 4 gündür haber alınamıyor. Gencin sosyal medya hesapları incelemeye alındı.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 13:37
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    Ağrılı genç 4 gündür ortada yok

    Antalya’da annesiyle birlikte yaşayan ve özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Ağrılı Rohat Balkı’dan (30) geçtiğimiz pazartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Balkı’ya ait telefonun deniz kenarında bulunmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu.

    SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

    Antalya’da başlatılan soruşturma kapsamında Balkı’ya ait sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

    Genci arama çalışmaları sürüyor.

    Ağrılı genç 4 gündür ortada yok #1


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