Ahırkapı açıklarında hareketli anlar! İki geminin çarpışma anı saniye saniye kamerada Dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpışması gündem oldu. Olayın ardından kaza anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

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DHA

Marmara Denizi'nde dün korku dolu anlar yaşandı...

Sabah saatlerinde kuru yük gemisi ile konteyner gemisi karşı karşıya geldi.

Ardından kaza da kaçınılmaz oldu.

Gemiler çarpıştı

İki geminin çarpışmasıyla hareketli anlar yaşandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

O anlar kamerada

Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisinin, 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmından yaklaşarak çarpma anı, bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)