Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara habersiz denetim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara habersiz denetimlerini sürdürüyor.

İHA

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kuruluşları mercek altında tutan Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

FİZİKSEL ŞARTLAR, HİJYEN STANDARTLARI, PERSONEL YETERSİZLİĞİ VE HİZMET KALİTESİ...

Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor.

Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

EKİPLERDEN BEKLENMEDİK ZİYARET

Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren ekipler, kurumun genel durumunu yerinde inceledi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi noktasında uyarılarda bulunan ekipler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)