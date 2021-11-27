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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Müslüme' açıklaması

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Müslüme' açıklaması

    Bakanlık, 3 yaşında ölü olarak bulunan Müslüme'nin 4 kardeşinin devlet korumasına alındığını; annesinin ise konukevine yerleştirildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 10:54
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    Mersin Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

    Olay sonrası minik Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA testi, korkunç bir gerçeği ortaya çıkarmıştı.

    TUTUKLU DEDE BİYOLOJİK BABA ÇIKTI

    Müslüme'nin DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken, gerçek babasının ise 70 yaşındaki dedesi olduğu tespit edimişti.

    Öte yandan Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının DNA örneği de dedenin DNA örnekleriyle uyumlu çıkmıştı. Böylelikle Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği, aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlenmişti.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan Müslüme açıklaması #1

    BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

    Yaşanan gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

    4 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

    Konuyla ilgili açıklama yapan bakanlık, Müslüme'nin kardeşlerinin devlet korunmasına alındığı belirterek şu ifadelere yer verdi:

    "Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan Müslüme açıklaması #2

    ANNE KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

    Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir. Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır. Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan Müslüme açıklaması #3

    GERÇEK DIŞI HABERLERE ERİŞİM YASAĞI TALEBİ

    Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y’nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir."

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan Müslüme açıklaması #4

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ndan Müslüme açıklaması #5

    Müslüme’nin gözaltına alınan ailesi adliyeye sevk edildi VİDEO

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