Ailelerin evlat nöbeti bin 475’inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

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İHA

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının PKK terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürerek, HDP önünde oturma eylemi başlattı.

Aileler, 5 yıldır aralıksız nöbetini sürdürürken, 46 evlat ailesiyle buluştu.

Teslim olan çocuklar ailelere umut oluyor

Terör örgütünde çözülmeler devam ederken, teslim olan her çocuk ailelere umut oluyor.

Evladını alana kadar HDP il binası önünde oturma eylemine devam edeceğini dile getiren Aziz’in annesi Güzide Demir, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

"5’inci yılımızda da mücadelemize devam ediyoruz"

Oğlunun dağa taşa mahkum edildiğini söyleyen Demir, “Oğlum Aziz için HDP önünde evlat nöbeti tutuyorum. 5’inci yılımızda da mücadelemize devam ediyoruz. Çocuklarımız gelene kadar burada evlat nöbetimizi sürdüreceğiz. Benim çocuğum dağda taşta mahkum edilirken, onların çocukları güzel yerlerde eğitim görüyor. Ben sadece oğlumu istiyorum. Oğlum, neredeysen gel artık, devletimize teslim ol. Bak arkadaşların hepsi geliyor. Onlar ana baba kucağına geldi. Artık sen de gel. Oğlum, senin yüzünden hasta oldum” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)