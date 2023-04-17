AK Parti İl Başkanı'na darp suçlaması: 10’ar yıla kadar hapis cezaları isteniyor AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay’ı darbettikleri suçlamasıyla tutuklanan 3’ü köy muhtarı, 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler hakkında ‘Yağmaya teşebbüs’ suçundan 6’şar yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA

Çorum’un Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli ve Ovakarapınar köyü muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz, 29 Mart gecesi, Ramazan ayı yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ı sokak ortasında darbetti.

10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor

Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, 3’ü köy muhtarı 5 kişi hakkında ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan 6’şar yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

"Bu muhtarlar yardım çekini ne yapacaklar?"

Şüphelilerin avukatı Ahmet Özdel, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği’nde basın toplantısı düzenledi.

Avukat Ahmet Özdel, “Soruşturma dosyasını incelediğimiz zaman gördüğümüz şey şu; bir tartışma var. Bu tartışmanın sebebi ne politik, ne yağma gerektiren bir şey, ne de ekonomik bir sebep. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Dosya açıldıktan sonra görülecektir. Bu tartışmadan sonra yağma oluşacak bir şey yok. Bu muhtarlar yardım çekini ne yapacaklar? İnsan, yardım etmek için yağma suçu işler mi?" diye konuştu.

"Tutuklanmaları gerekmezdi"

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Cemil Aslıhak ise “Biz, muhtar arkadaşlarımızın yağma suçu işlediğine inanmıyoruz. Taraflar arasında birtakım nedenlerle tartıma, itiş-kakış olmuş olabilir. Bu durumun, arkadaşlarımızın tutuklanması gerektireceğini zannetmiyoruz.” diye konuştu.

Saldırı ile ilgili AK Partili Günay, savcılık ifadesinde şunları söylemişti:

"Emredercesine istedi"

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, 500'er TL'lik alışveriş yardım kartları genel merkezimiz tarafından İI Başkanlığımıza gönderildi. İl teşkilatımız da tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitini ve dağıtımını, hassasiyetle ve hakkaniyetle yürütmek için çalışma yaptı. Zeki Oral, bu yardım kartlarından haberdar olmuş ve ben bir cenazeye katıldığım gün, beni telefonla aradı. 200 adet yardım kartını kendisine kayıtsız şartsız vermemi, adeta emredercesine istedi.

"Sen İl Başkanı olunca erkekleştin"