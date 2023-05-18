AK Parti'den seçim sonrası istişare toplantısı
DHA

14 Mayıs seçimlerinde TBMM'de çoğunluğu sağlayan Cumhur İttifakı'nda 2'nci tur çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini istişare toplantısında bir araya getirdi.

AK Parti istişare toplantısında

İstanbul İl Binası'nda parti kurmaylarının katıldığı istişare toplantısına Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor.

AK Parti'den seçim sonrası istişare toplantısı

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Basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısında seçim süreci ve 2'inci tur için tüm konular ele alınacak.