AK Parti'den seçim sonrası istişare toplantısı AK Parti İstanbul il binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında istişare toplantısı yapıyor.

DHA

14 Mayıs seçimlerinde TBMM'de çoğunluğu sağlayan Cumhur İttifakı'nda 2'nci tur çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini istişare toplantısında bir araya getirdi.

AK Parti istişare toplantısında

AK Parti İstanbul İl Binası'nda parti kurmaylarının katıldığı istişare toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Gündem seçim

Basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısında seçim süreci ve 2'inci tur için tüm konular ele alınacak.