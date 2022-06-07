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    AK Partili Akay'ın evine silahlı saldırı düzenlendi

    AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Akçakale ilçesindeki köy evine, gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Saldırı anında evin boş olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
    • 07.06.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:21
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    AK Partili Akay'ın evine silahlı saldırı düzenlendi

    Şanlıurfa'da kırsal Büyücek Mahallesi'nde bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’a ait iki katlı eve, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

    Boş olduğu belirtilen evin duvarlarına saldırı sonucu çok sayıda mermi isabet etti.

    Jandarma çok sayıda mermi kovanı buldu

    Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

    Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    AK Partili Akay ın evine silahlı saldırı düzenlendi #1

    AK Partili Akay ın evine silahlı saldırı düzenlendi #2


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