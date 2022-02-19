Akaretler’de silahlı kavga kamerada

Eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavga dışarıya taşınca ortalık karıştı. Kavgaya karışan şahıslardan biri silahını çekerek defalarca havaya ateş etti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Akaretler’de geçtiğimiz ay saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Eda Alara A., arkadaşı Hamit Burak B. ile birlikte eğlence mekanına gitti.

İki arkadaş masada oturduğu esnada yan kasada oturan Ayça Y., Emirhan Ç., Edanur O. ve Burak O. ile aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA UZADI, MEKANIN DIŞINA TAŞTI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma, mekanın dışına taştı.

Mekan çalışanları tarafları yatıştırmak için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı.

TEHDİTLER SAVURDU

Kavganın ardından Burak O. mekandan ayrılarak bir süre sonra ise motosikletle olay yerine geri geldi.

Şahıs yanında getirdiği tabancayı eline alarak Hamit Burak B. ve Eda Alara A.’ya tehditler savurdu.

Bu sırada arkadaşları Burak O.’yu sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Sinirlerini hakim olamayan Burak O. elindeki tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.

Bir süre sonra Burak O. ve yakınları olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından ihbarı üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şahsın Burak O. olduğunu tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Devam eden çalışmalarda şahıs Beşiktaş polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.