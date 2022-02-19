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- Akaretler’de silahlı kavga kamerada
Akaretler’de silahlı kavga kamerada
- İHA
- 19.02.2022 - 10:56
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Akaretler’de geçtiğimiz ay saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Eda Alara A., arkadaşı Hamit Burak B. ile birlikte eğlence mekanına gitti.
İki arkadaş masada oturduğu esnada yan kasada oturan Ayça Y., Emirhan Ç., Edanur O. ve Burak O. ile aralarında tartışma çıktı.
TARTIŞMA UZADI, MEKANIN DIŞINA TAŞTI
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma, mekanın dışına taştı.
Mekan çalışanları tarafları yatıştırmak için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı.
TEHDİTLER SAVURDU
Kavganın ardından Burak O. mekandan ayrılarak bir süre sonra ise motosikletle olay yerine geri geldi.
Şahıs yanında getirdiği tabancayı eline alarak Hamit Burak B. ve Eda Alara A.’ya tehditler savurdu.
Bu sırada arkadaşları Burak O.’yu sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.
HAVAYA ATEŞ AÇTI
Sinirlerini hakim olamayan Burak O. elindeki tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.
Bir süre sonra Burak O. ve yakınları olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Olayın ardından ihbarı üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şahsın Burak O. olduğunu tespit etti.
SERBEST BIRAKILDI
Devam eden çalışmalarda şahıs Beşiktaş polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.
Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.