Aksaray'da kadın sürücü fren yerine gaza bastı
İHA

Aksaray'da kadın sürücü dehşet saçtı...

46 yaşındaki H.B. idaresindeki 34 CAT 736 plakalı otomobilde fren yerine gaza bastı.

Bunun üzerine araç kontrol çıkarak millet bahçesine girdi.

Hızını alamayan otomobil, bahçe içerisinde bulunan spor aletlerinin üzerine çıkarak durabildi.

Havada kaldı

Spor aletlerinin üzerinde asılı kalan otomobilin kadın sürücüsü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.