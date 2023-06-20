Aksaray'da kadın sürücü fren yerine gaza bastı

İHA
Aksaray'da kadın sürücü dehşet saçtı...
46 yaşındaki H.B. idaresindeki 34 CAT 736 plakalı otomobilde fren yerine gaza bastı.
Bunun üzerine araç kontrol çıkarak millet bahçesine girdi.
Hızını alamayan otomobil, bahçe içerisinde bulunan spor aletlerinin üzerine çıkarak durabildi.
Havada kaldı
Spor aletlerinin üzerinde asılı kalan otomobilin kadın sürücüsü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.