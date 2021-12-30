Akdamar Adası, İranlı turistlerin uğrak yeri oldu

İranlı turistler, beyaz örtüyle kaplanan adayı gezdi. Turist rehberi Araz, İranlıların bölgeyi çok sevdiğini söyledi.

Van'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Akdamar Adası, turistlerin ilgisini çekiyor.

Oteller başta olmak üzere alışveriş merkezleri ve eğlence alanları canlanırken, kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası da yoğun ilgi görüyor.

İRANLI TURİSTLER AKDAMAR'DA

Koronavirüs tedbirleri sonrası araç ve yaya geçişlerine açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlı turistler, adayı gezdi.

Geçtiğimiz hafta kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyen Akdamar Adası'nı ziyaret eden İranlı turistler, bol bol kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"İRANLILAR BURAYI ÇOK SEVİYOR"

İranlı turist rehberi Araz, “Akdamar Adası'nda güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. İran’dan bir tur ekibi getirdik buraya. İranlılar burayı çok seviyor, güzel bir manzarası var. Özellikle kar yağdığında burada güzel bir manzara oluşuyor.” dedi.

İranlı rehber Farshid Mashkouri, “İranlı turistler, Van’ı çok sevdiği için herkes buraya geliyor. Van’a geldiklerinde Akdamar Adası'nı da ziyaret ediyorlar. İnşallah iki ülke birbirine daha yakın olur da daha çok İranlı buraya gelir. Bizim arzumuz iki millet birbirine daha çok yakınlaşsın. Hem çok İranlı buraya gelsin hem de Türkler İran’a gelsin.” dedi.