Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binanın büyük kısmını alevler sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

DHA İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 16.00 sıralarında 11 katlı bir binada yangın çıktı. Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. Akit'in bulunduğu bina yandı İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binayı sardı. Müdahale devam ediyor Alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.