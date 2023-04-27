Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı

DHA
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 16.00 sıralarında 11 katlı bir binada yangın çıktı.
Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi.
Akit'in bulunduğu bina yandı
İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binayı sardı.
Müdahale devam ediyor
Alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.