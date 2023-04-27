DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 16.00 sıralarında 11 katlı bir binada çıktı.

Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi.

Akit'in bulunduğu bina yandı

İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binayı sardı.

Müdahale devam ediyor

Alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece'de Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın #1
Küçükçekmece'de Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın #2
Küçükçekmece'de Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın #3
Küçükçekmece'de Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın #4
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada yangın çıktı