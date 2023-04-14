Aksaray'da 1 çocuk annesi yaşadığı evde ölü bulundu 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Selvihan Doğancı, yatağında ölü bulundu. Doğancı'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

DHA

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi 2610'uncu Sokak'ta 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan 43 yaşındaki Selvihan Doğancı'dan sabah haber alamayan yakınları, saat 09.30 sıralarında eve geldi.

Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Doğancı yatağında hareketsiz halde bulundu.

Evinde ölü bulundu

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selvihan Doğancı'nın öldüğü belirlendi.

Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Doğancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.