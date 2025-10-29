Aksaray'da 16 yaşındaki çocuk tartıştığı genci bıçakladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 16 yaşındaki M.E.K. ile Ömer İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşürken M.E.K., Ömer İ.'yi sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri 24 yaşındaki genci ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.