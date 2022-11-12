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- Aksaray'da 2 metrelik elektrik çukuruna düşen Eren kurtarıldı
Aksaray'da 2 metrelik elektrik çukuruna düşen Eren kurtarıldı
Sokakta oynadığı sırada dengesini kaybederek elektrik direği için açılan 2 metrelik çukura düşen 12 yaşındaki Eren Eren, AFAD ekibince kurtarıldı.
- 12.11.2022 - 16:09
Aksaray'ın Helvadere beldesinde Eren isimli genç, sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, elektrik direği için açılan 2 metre derinliğindeki çukura düştü.
Eren'i çıkaramayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.
Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar olan çukurun çevresi, iş makinesiyle genişletildi.
AFAD ekibi kurtardı
Ardından çukura inen AFAD ekibi, Eren'i kurtardı.
Durumu iyi
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren’in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.