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    Aksaray’da 2 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak can verdi

    Kullandığı traktör ile geri manevra yapan şahıs, 2 yaşındaki çocuğu fark edemedi. Traktör altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 15.06.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:10
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    Aksaray’da 2 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak can verdi

    Aksaray'ın Eskil ilçesinde ikamet eden Afganistan uyruklu Nebi Nesimi, ilçe sınırında bulunan İkizce Yaylası’na gitti.

    Kullandığı traktör ile geri manevra yapan Nesimi, 2 yaşındaki çocuğu Mabina Nesimi’yi fark edemedi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aksaray’da 2 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak can verdi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan çocuk, Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Aksaray’da 2 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak can verdi #2

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