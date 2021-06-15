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- Aksaray’da 2 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak can verdi
Aksaray’da 2 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak can verdi
Kullandığı traktör ile geri manevra yapan şahıs, 2 yaşındaki çocuğu fark edemedi. Traktör altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- AA
- 15.06.2021 - 13:06
- Güncelleme : 15.06.2021 - 13:10
Aksaray'ın Eskil ilçesinde ikamet eden Afganistan uyruklu Nebi Nesimi, ilçe sınırında bulunan İkizce Yaylası’na gitti.
Kullandığı traktör ile geri manevra yapan Nesimi, 2 yaşındaki çocuğu Mabina Nesimi’yi fark edemedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan çocuk, Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.