Aksaray’da 3 kişinin öldüğü kaza kamerada Aksaray-Konya kara yolunda kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı…

DHA

Feci kaza dün Aksaray- Konya kara yolu Bozcamahmut Kavşağı'nda oldu…

Seyit Ali Tarhan yönetimindeki 03 DS 171 plakalı otomobil ile Dinemi Gökkaya'nın (36) kullandığı 68 AC 012 otomobil çarpıştı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi can verdi

Kazada 4 çocuk babası sürücü Tarhan, eşi Meryem Tarhan (56) ile 5 çocuk babası kardeşi Adem Tarhan (60) yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü Gökkaya ile yanındaki Aysel Gökkaya (42) da ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hız göstergesi 150'de takılı kaldı

Gökkaya'nın kullandığı aracın hız göstergesinin ise 150 kilometrede takılı kaldığı bildirildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan'ın ilk eşi Dudu Tarhan'ın da 2017'de aynı kavşakta meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hatta 62 yaşındaki Seyit Ali Tarhan'ın, 6 yıl önce aynı kavşakta ilk eşinin yaşamını yitirdiği kazada da yaralandığı ortaya çıktı.

O kazada Seyit Ali Tarhan’ın yine aracı kullandığı, kendisiyle birlikte yanındaki Sami Bozdağ ve diğer araçta bulunan Tuğba A. ve Mustafa Burak A.'nın yaralandığı belirtildi.

Feci kazanın görüntüler

3 kişinin can verdiği o kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bu arada kazada yaşamını yitiren Seyit Ali Tarhan'ın eşi Meryem Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan ile birlikte Konya'da alışveriş yaptıktan sonra eşinin memleketi Şanlıurfa'ya gitmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazesi akşam saatlerinde Filikci köyünde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Meryem Tarhan'ın cenazesi de defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.