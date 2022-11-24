Aksaray'da 3 otomobili çalan 3 kişi tutuklandı

İki farklı mahalleden toplamda 3 otomobili düz kontak yöntemiyle saniyeler içinde çalan 3 hırsız tutuklandı.

Aksaray’da 2 farklı mahalleden 3 otomobil çalan 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, otomobilleri 1 dakika içinde kapısını açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Aksaray'da 11 Kasım tarihinde hırsızlar, 2 farklı mahalleden 3 otomobili çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzderine harekete geçen Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasas ile Şifahane mahallelerinde yaşanan 3 otomobil hırsızlığı sonrası çalışma başlattı.

5 şüpheli tespit edildi

Bölgedeki binaların güvenlik kameralarının kayıtlarından, şüphelilerin 21 yaşındaki Efrahim Akbulut, 28 yaşındaki Erol Genç, 18 yaşındaki Mustafa Şahin, 23 yaşındaki Y.E.K. ve 18. yaşındaki B.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri peşine düştüğü şüphelileri Küçük Bölcek Mahallesi'nde yakaladı.

3 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Efrahim Akbulut, Erol Genç, Mustafa Şahin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.E.K. ile B.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüpheli şahısların, çaldıkları otomobillerin 1 dakika içinde kapısını açıp, düz kontak yöntemiyle çalmaları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.