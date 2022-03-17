Satılmak üzere iş yerinin önüne koyulan kalorifer kazanını sürükleyerek çalan 2 kişi, kameraya yansıdı.

Saat 07.00 sıralarında Aksaray'daki Ereğlikapı Mahallesi Küçük Kergi Caddesi'nde, Şifa Çelik sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önüne satmak için koydukları yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kalorifer kazanının yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Çelik, 2 kişinin kazanı bir süre sürükledikten sonra üç tekerlekli motosiklete yükleyip, götürdüklerini gördü.

"300 LİRAYA SATACAKLAR, DEĞERİ 10 BİN LİRA"

Bunun üzerine polise ihbarda bulunuldu. Polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Şifa Çelik, “Bu kazanı müşterimizden ikinci el olarak aldık. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında kazanı sürükleyerek götürmüşler. Kameralara yansıyan görüntülerde 2 kişi yüzlerini kapatmışlar. Bu kazanı hurda parasına, 200-300 liraya satacaklar. Kazanın değeri, 10 bin liraydı” dedi.

Aksaray'da 300 kiloluk kalorifer kazanı, sürüklenerek çalındı VİDEO







