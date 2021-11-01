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Aksaray'da 49 milyon liralık saf alüminyum ele geçirildi

Aksaray'da 49 milyon liralık saf alüminyum ele geçirildi

Nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan alüminyum ele geçiren jandarma, 16 kilo saf alüminyumun piyasa değerinin 49 milyon lira olduğu belirledi.