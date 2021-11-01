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    Aksaray'da 49 milyon liralık saf alüminyum ele geçirildi

    Nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan alüminyum ele geçiren jandarma, 16 kilo saf alüminyumun piyasa değerinin 49 milyon lira olduğu belirledi.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 10:53
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    Aksaray'da 49 milyon liralık saf alüminyum ele geçirildi

    Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde saf alüminyum taşındığı bilgisine ulaştı.

    Aracı takibe alan jandarma ekipleri, Ekecik Şeyhler köyü yakınlarında otomobili durdurdu.

    Yapılan aramada çuval içinde 4 külçe halinde, 16 kilo saf alüminyum ve 1 tabanca ele geçirildi. 48 yaşındaki sürücü T.Y. gözaltına alındı.

    PİYASA DEĞERİ 49 MİLYON LİRA

    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen, nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirtildi.

    Aksaray da 49 milyon liralık saf alüminyum ele geçirildi #1

    Aksaray da 49 milyon liralık saf alüminyum ele geçirildi #2

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