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    Aksaray'da 9 yaşındaki kıza araç çarptı

    Park halindeki araçtan inip yola fırladığı iddia edilen 9 yaşındaki Adalet'e hafif ticari aracın çarptığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:13
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    Aksaray'da 9 yaşındaki kıza araç çarptı

    Aksaray'a bağlı Eskil ilçesinde sabah saat 10.30 sıralarında bir araç, yol kenarında durdu.

    Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki araçtan, iddiaya göre 9 yaşındaki Adalet isimli kız çocuğı fırladı.

    65 yaşındaki Mehmet Güç yönetiminde olan hafif ticari araç, park halindeki araçtan inip yola fırladığı öne sürülen Adalet Talaşlı'ya çarptı.

    Sağlık durumu iyi

    Yaralanan Adalet, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adalet'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Aksaray'da 9 yaşındaki kıza araç çarptı VİDEO

    Kaza anı kamerada

    Sürücü Güç de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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