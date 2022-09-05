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    Aksaray'da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı

    Aniden yavaşlamaya çalışınca hakimiyetini kaybeden aday sürücü, park halindeki araçlara çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücünün, ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi.
    • 05.09.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 18:42
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    Aksaray'da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı

    Aksaray’da, TOKİ Konutlarından Nevşehir Caddesi istikametine seyreden aday sürücü Muhammet Emin Ö. (18),  aniden yavaşlamak isteyince Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvar üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde olan 3 otomobile çarptı. Kaza sonucu araçlarda büyük hasar meydana geldi.

    Aday sürücü, araç içinde sıkıştı

    İHA’nın haberine göre; araç içerisinde sıkışan aday sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan aday sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sağlık durumu ağır

    Aday sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Muhammet Emin Ö.’nün, ehliyetini 1 ay önce aldığı ve aday sürücü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray'da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı VİDEO

    Aksaray da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı #1

    Aksaray da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı #2

    Aksaray da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı #3

    Aksaray da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı #4

    Aksaray da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı #5

    Aksaray da aday sürücü park halindeki araçlara çarptı #6


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