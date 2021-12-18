Etkili olan kar yağışı ile soğuk havanın da etkisiyle 15 metrelik ağaç, kökünden kopup park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Aksaray’da, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü.

Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağı, olumsuzları da beraberinde getirdi.

Soğuk havanın etkisiyle Hacı Hasanlı Mahallesi 702 Sokak’taki 15 metrelik ağaç, kökünden koparak park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Her 2 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla ağacı hızarla keserek polis ekiplerinin de yardımıyla kaldırdı.

ÇALIŞMALAR 1 SAAT SÜRDÜ

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından üzerindeki dallardan kurtarılan otomobiller, sahibinin gelmesiyle ağaç altından sürülerek çıkarıldı.

Aksaray’da ağaç, otomobillerin üzerine devrildi VİDEO



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarında kar yağışı nedeniyle kimi dalları kırılan kimi dalları da yoğun kar yağışına dayanamayarak sarkan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kent genelinde emniyet ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.