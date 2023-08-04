Aksaray'da alışveriş yaparken gördüğü paraları çaldı Markette kasiyerin kasanın yanına bıraktığı 16 bin lirayı çalan adam kısa sürede tespit edilirken parayı harcadığını söyleyen şüphelinin, 4 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

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DHA

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren adam hırsızlık yaptı.

Çapan Dede Akman, markette alışveriş yaptıktan sonra kasada, aldığı ürünün parasını ödedi.

Kasiyer, yeni müşteriyle ilgilenirken, karşı kasada ise kasiyerin daha önce kasanın yanına bıraktığı 16 bin lirayı alıp marketten ayrıldı.

Kasiyer, durumu fark edip polise bildirdi.

O anlar kaydedildi

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

4 suçtan arandığı belirlendi

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin 4 suçtan kaydı olan Çapan Dede Akman olduğunu tespit edip, şüpheliyi yakalandı.

Şüpheli tutuklandı

İfadesinde, çaldığı 16 bin lirayı harcadığını söyleyen Akman, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.