DHA
Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren adam hırsızlık yaptı.
Çapan Dede Akman, markette alışveriş yaptıktan sonra kasada, aldığı ürünün parasını ödedi.
Kasiyer, yeni müşteriyle ilgilenirken, karşı kasada ise kasiyerin daha önce kasanın yanına bıraktığı 16 bin lirayı alıp marketten ayrıldı.
Kasiyer, durumu fark edip polise bildirdi.
O anlar kaydedildi
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
4 suçtan arandığı belirlendi
Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin 4 suçtan kaydı olan Çapan Dede Akman olduğunu tespit edip, şüpheliyi yakalandı.
Şüpheli tutuklandı
İfadesinde, çaldığı 16 bin lirayı harcadığını söyleyen Akman, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.