Aksaray'da alkollü çift gazetecilere saldırdı

Kısıtlamaya uymayan ve alkollü olarak araç kullanan çift, gazetecilere saldırarak küfürler savurdu.

Aksaray’ın Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağında yaşanan olayda, saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler kent merkezi ve birçok bölgede görev alarak uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda polis ekipleri merkez istikametine seyreden 68 ABK 553 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü Ali Ç. (23) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, sürücü ve ismi belirlenemeyen kız arkadaşının muaf belgelerinin bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlendi. Maskeleri de bulunmayan 2 genç polis ekiplerince uyarılarak maskeleri taktırıldı.

Ardından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Ali Ç. 1.65 promil alkollü çıktı.

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GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve birde alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü olay yerinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Sürücü ve kız arkadaşı basın mensubunun üzerine koşarken, alkollü sürücü Ali Ç. basın mensuplarını tehdit ederek, “Kamerayı kapat. Rezil oldum. Seninle görüşeceğiz. Eğer kameraya düşeyim var ya seni yaşatanın” diyerek küfürler savurdu.

POLİSE "ELİNİ AYAĞINI ÇEK" DEDİ

Asayiş ve trafik ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı olayda sürücü ve kız arkadaşı polis ekiplerince araca bindirilmek istedi.

Araca binmek istemeyen alkollü sürücü polis ekiplerince güçlükle polis aracına bindirilirken, burada elleri kapıya sıkışmasın diye kolunu araç içerisine almak isteyen polis memuruna, “Elini ayağını çek Elini ayağını çek. Hepinizin yanına bırakının” diyerek polis memurlarını itti.

7 BİN 528 TL CEZA

Gözaltına alınan 2 genç polis aracına bindirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Alkollü araç kullanan sürücüye alkollü araç kullandığı için bin 228 TL para cezası kesilirken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için sürücü ve kız arkadaşına 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi.