Aksaray'da alkollü şahıs çalışır vaziyetteki otomobilde kapısı açık halde sızdı

- Aksaray'da yol ortasında çalışır haldeki bir araçta sızan şahıs, çevredekileri alarma geçirdi.
- Polis ve sağlık ekipleri, araçta hareketsiz yatan Ali Ö. isimli şahsı uyandırıp yardım etti.
- Şahsın alkollü olduğu değerlendirildi ve araç yakınlarına teslim edildi.
Fatih Mahallesi’nde 68 BR 220 plakalı SUV tarzı aracı gören vatandaşlar, aracın şoför kapısının açık ve çalışır durumda olduğunu, arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını fark ettiler.
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.
POLİS UYANDIRIP YAKINLARINA TESLİM ETTİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şahsın sızdığını fark etti.
Polis memurları, Ali Ö. isimli genci uyandırarak yardım etti.
Şahsın alkollü olma ihtimali değerlendirildi ve araç, yakınlarına teslim edildi.
Çevredekiler, olayın sorunsuz şekilde çözülmesiyle rahat bir nefes aldı.