Aksaray'da alkollü sürücü, 3.5 ay sonra uyuşturucuyla yakalandı Aksaray'da yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca “Türk polisinden kaçılmaz” diyen o sürücü bu kez de aynı araçla uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

İHA

Aksaray’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde şüphe üzerine 68 ADF 842 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında tedirgin davranışları dikkat çeken sürücü Ö.E. (23) yapılan araç aramasında uyuşturucu madde buldu.

3.5 AY ÖNCE ALKOLLÜ YAKALANINCA "TÜRK POLİSİNDEN KAÇILMAZ" DEMİŞTİ

Bunun üzerine Ö.E. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlendi. O dönemde polisten kaçmaya çalışırken yakalanan Ö.E., 0.63 promil alkollü çıkmış ve "Türk polisinden kaçılmaz" demişti.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİNCE PARA CEZASI DA YEDİ

Yeni bir alkol testi ihtimali üzerine trafik polisi çağrıldı. Ekipler alkolmetreyi sürücüye uzattı, ancak Ö.E. üflemeyi reddetti. Bu sebeple, alkolmetreye üflememekten 18.452 TL para cezası kesildi. Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulmuş olan sürücünün, bu kez ehliyeti 2 yıl süreyle alındı ve aracı trafikten men edilip otoparka çekildi.

POLİS ARACINDA YERİNİ BEĞENMEDİ

Gözaltına alınan Ö.E., emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirildi. Ancak polis aracının arka kısmına geçmek istemeyen sürücü, "Binmem abi ya. Neden arkaya bineceğim? Vallahi billahi binmem" diyerek itiraz etti. Polis ekipleri, Ö.E.'yi diğer koltuğa oturttu ve araçta bulunan toplam 3 kişiyle birlikte emniyete götürdü.

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)