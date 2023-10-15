Aksaray'da alkollü sürücü 35 metre yükseklikteki sembole çıktı Gece saatlerinde aşırı alkol aldıktan sonra şehrin 35 metre yüksekliğindeki sembole çıkan vatandaş, ekiplere zor anlar yaşattı. Bir süre burada durmaya devam eden şahıs, ikna çalışmaları sonucu aşağıya indi.

İHA

Aksaray'da ilginç bir olay yaşandı.

Gece yarısı aşırı alkol alan 43 yaşındaki Y.A. isimli şahıs bir süre ışıkta bekleyen araçların önüne atlayarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Ardından kavşakta bulunan ve 35 metre yükseklikteki şehrin sembollerinden olan eserin üzerine tırmandı.

Ekipler ikna etmek için mücadele etti

Y.A. burada kendisini fark eden herkesin yüreğini ağzına getirdi. Eserin en tepesine kadar çıkan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir yandan şahsı inmesi için ikna etmeye çalışırken öte yandan yolda güvenlik önlemleri aldı.

Uzun süre eserin üzerine uzandı

112 Acil Yardım ekiplerinin hazır kıta beklediği olayda Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri ise şahsın düşmesi veya atlaması ihtimali üzerine şişme yatak açarak güvenliği sağladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı indirmeye ikna edebilmek için uzun süre dil dökerken, aşağıya inmeyi bir türlü kabul etmeyen alkollü vatandaş sigarasını da yakarak eserin üzerinde kimi zaman uzanıp yattı, kimi zamanda oturup keyif çattı.

Aşağıya inmeyi kabul etti

Onlarca görevli şahsı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Bir süre sonra aşağıya inmeyi kabul eden şahıs itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni marifetiyle aşağıya indirildi.

Kimsenin kendisine dokunmasını istemeyen Y.A. bu kez de aşağıda görevlilere zorluk çıkardı.

Soruşturma başlatıldı

Polis memurlarını kovan ve kimsenin kendisine dokunmasını istemeyen Y.A. polisin sabırlı müdahalesiyle araca bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)