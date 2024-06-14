Aksaray'da alkollü sürücü kaza yaptı: Gazetecilere saldırdı Alkollü sürücü trafik kazası sonrası kendisini çekemeye çalışan gazetecilere saldırırken o anlar anbean kameraya yansıdı. Alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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İHA

Aksaray’da kaza sonrası gergin anlar yaşandı.

Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı ile Selçuk Bulvarı kavşağında alkollü olarak direksiyon başına geçip otomobille trafiğe çıkan A.B.A. (26) isimli kadın sürücü, kavşakta Veyis M. (59) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu şans eseri her iki araçta da yaralanan olmazken otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polisi kandırmaya çalıştılar

Alkollü kadının kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs, kaza sonrası aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı.

Polis memurları, kent güvenliği kameralarında inceleme yaparak aracı erkek şahsın değil yanında bulunan A.B.A. isimli kadının kullandığını tespit etti.

Bunun üzerine kadının yanına giden polis ekipleri, kadına alkolmetre uzatarak alkol kontrolü yapmak istedi.

Küfürler yağdırdı

Kendisine uzatılan alkol metreye üflediği sırada görüntü almak isteyen muhabiri fark eden kadın sürücü muhabirin görüntü aldığı telefonunu elinden kaparak aldı.

Bir süre aldığı telefonu vermeyen kadın sürücü, basın mensuplarına küfürler yağdırarak daha sonra telefonu basın mensubuna geri iade etti.

Basın mensuplarına küfür yağdırmaya devam eden alkollü kadın sürücü, basın mensubunu darbetmek için üzerine yürüdü.

Gazetecilere saldırdı

Gazetecinin kaçması üzerine arkasından kovalayan kadın bu kez de gazeteciye tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan kadın, oturtulduğu bir kafe masasında eline geçirdiği her şeyi gazetecilerin üzerine atarak, “Çekmesin, babam görürse keser beni.” dedi.

Kadın sürücünün kullandığı araçta bulunan erkek şahıs ise basın mensuplarına önce “Çekmeyin” dedi sonrasında ise kazaya karıştıkları araca tekme atarak, “Çek şurayı da çek” diye aracın farını parçaladı.

O anlar kameraya yansıdı

Sonra da basın mensuplarına “İşini yap” diye defalarca bağıran şahıs, polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Tüm bu yaşananlar gazeteci ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.

6 bin 439 TL ceza kesildi

Kadın sürücünün yapılan alkol kontrolünde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

"Süratli bir şekilde gelip vurdu"

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Veyis M. ise, “Ben buradan direkt geliyordum. Buradan süratli bir şekilde gelip vurdu. Aracı kadın kullanıyordu.” dedi.

Alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)