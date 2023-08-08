Aksaray'da alkollü sürücü önce polis aracında ardından da refüjde uyudu Aksaray'da refüje çarparak kaza yapan alkollü sürücü önce bindirildiği polis aracında, sonra da tedaviyi kabul etmediği için ambulansı reddederek indirildiği refüjde uyuyakaldı.

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İHA

Aksaray'da aşırı alkol aldıktan sonra aracına binerek köyüne gitmek isteyen Mehmet D. (38), Ankara kara yolu Ortaköy kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de alkollü sürücüye müdahale etmek istedi.

Sağlık ekiplerinin tedavi ve ambulans teklifini reddeden alkollü sürücü hastaneye gitmek istemediğini belirterek aracının yanına gitti.

Yakınları polisi kandırmaya çalıştı

Bu sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları polis ekiplerini araç sürücüsünün başka biri olduğunu belirterek yanıltmak istedi.

Alkollü sürücünün yakınları gelmeden sürücünün kim olduğunu önceden tespit eden trafik polisleri ve sürücünün yakınları arasında tartışma yaşandı.

Polis ekiplerine hakaretler ederek güçlük çıkaran şahıslara olay yerine çağırılan jandarma desteğiyle müdahale edildi.

1,86 promil alkollü çıktı

Ambulans ve tedaviyi reddeden alkollü sürücü polis ekiplerince polis aracına bindirilirken ayakta bile durmakta güçlük çeken sürücü polis aracında uyuyakaldı.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekiplerinin defalarca çağırdığı ambulansı ve tedaviyi reddeden alkollü sürücü bu kez polis aracından indirildiği refüjde sızdı.

İndirilirken bir süre kendine gelen alkollü sürücü, "Komutanım dizlerim çok ağrıyor, çökeceğim" diye yardım istedi.

Zaman zaman kendine gelen ve ne olduğunu anlamaya çalışan alkollü sürücünün yapılan alkol muayenesinde 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkolü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Jandarma ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlattığı alkollü sürücü önce hastaneye sonra da jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.