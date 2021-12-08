Aksaray'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Aksaray’da ehliyetsiz ve 1.46 promil alkollü araç kullanırken ekiplere yakalanan sürücü önce küfürlü konuştu, sonra da üst araması yapılırken, “Ama ayıp ediyorsun” deyip sitem etti.

Aksaray'da Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşanan olayda kent merkezinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine yolda seyreden 34 ZR 8170 plakalı Fiat marka otomobile dur ihtarında bulundu.

Durdurulan araç sürücüsü Mahsuni U.’nun (40) alkol testinde sürücünün 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Araç ve sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konulduğunu ve halen ehliyetinin içeride olduğunu belirlerken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 639 TL ceza kesip ehliyete el konma süresini 2 yıla çıkardı.

POLİSLERE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Trafikten men edilen araç çekici marifeti ile bağlanarak otoparka çekilirken, yazılan cezalara isyan eden sürücü, “Yazın tüm cezayı” deyip polis memurlarına küfürlü konuşmalar yağdırdı.

"YOLDA GİDERKEN DURDURUYOR"

Ardından yaşanan intihar olaylarını da kesilen trafik cezalarının yüzünden olduğunu ifade eden alkollü sürücü, “Hepsi yukarıdan atlıyor işte. Sizin ayağınıza yukarıdan atlıyor. Bu nedir ya, beni yolda giderken durduruyor” dedi.

Olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekiplerince hastaneye götürülmek üzere polis aracına götürülen sürücü burada da polis memurunun üzerini aramak istemesi üzerine, “Ama ayıp ediyorsun” diyerek sitem etti.